Анна Седокова поделилась образом в откровенном купальнике

Певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

42-летняя Анна Седокова предстала перед камерой в черном слитном купальнике с глубоким декольте и вырезами, который был украшен золотистыми кольцами. Певица также надела массивные солнцезащитные очки в тон. Поп-исполнительница была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики на фоне водоема.

До этого Анна Седокова опубликовала в личном блоге фотографию в бежевом обтягивающем платье. Певица позировала с большим букетом цветов перед зеркалом. Знаменитость была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с угольно-черными стрелками.

«Мои любимые», — подписала фото артистка.

Недавно Анна Седокова снялась перед зеркалом в леопардовом лифе бикини, который дополнила черной прозрачной юбкой и солнцезащитными очками. Певица была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Поп-исполнительница проводила время в Лос-Анджелесе.