Юлия Высоцкая выложила фото в полупрозрачном платье

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

52-летняя Юлия Высоцкая предстала перед камерой в белом полупрозрачном платье в горошек с декольте и разрезом, которое дополнила сабо и браслетом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Телеведущая была запечатлена у стола, на котором стояла коробка с букетом. Знаменитость поблагодарила за презент.

© Газета.Ru

Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

Недавно Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего крепкого брака с режиссером Андреем Кончаловским. Размышлениями о семейной жизни она поделилась в эфире «ALEKО In My Bag».

Она подчеркнула, что в браке и любых других отношениях с людьми важно старание.