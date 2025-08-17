Технолог рассказал, на что обратить внимание в составе шампуня

Шампуни с силиконами в составе могут привести к выпадению волос. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог-разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог Юлия Дробышева.

© unsplash

«Ингредиенты типа Dimethicone, Cyclomethicone, Amodimethicone создают на волосах и коже головы непроницаемую пленку. Это дает временный блеск и гладкость, но может блокировать волосяные фолликулы, способствуя выпадению волос, утяжелять тонкие волосы и усугублять проблемы у людей с жирной кожей головы. Хотя силиконы не запрещены, их стоит избегать при наличии соответствующих проблем», — пояснила эксперт.

Дробышева также рекомендовала избегать шампуней, содержащих агрессивные ПАВы, такие как SLS (Sodium Lauryl Sulfate), ALS (Ammonium Lauryl Sulfate) и ALES (Ammonium Laureth Sulfate). По ее словам, эти компоненты способны обезжиривать кожу головы, разрушать ее естественный липидный барьер, что может приводить к сухости, зуду, перхоти и повышенной ломкости волос.

«Более распространенный SLES (Sodium Laureth Sulfate) считается менее агрессивным, но и он может вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей», — отметила биолог.

Кроме того, шампуни с парабенами могут провоцировать аллергические реакции у некоторых людей. Дробышева напомнила, что репутация этих консервантов также омрачена дискуссиями об их возможном влиянии на гормональную систему.

Еще один сильный аллерген, по мнению эксперта, — формальдегид и его доноры (DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl Urea). Биолог предупредила, что они могут также повреждать структуру волос.

Дробышева рассказала, что компоненты DEA (Diethanolamine), TEA (Triethanolamine), MEA, Cocamide DEA сами по себе могут вызывать сухость и дерматиты. Главная опасность заключается в их способности при определенных условиях (высокая температура, свет, взаимодействие с нитритами) образовывать нитрозамины – вещества с доказанной канцерогенной активностью.

Эксперт также обратила внимание на то, что отдушки (ароматизаторы), обозначаемые на этикетках как «Parfum» или «Fragrance», часто содержат смесь десятков химических соединений, многие из которых провоцируют аллергические реакции и раздражение кожи.

«Для фиксации аромата в отдушках иногда используются фталаты (DBP, BBP, DEHP), которые могут негативно влиять на гормональную систему», — добавила Дробышева.

Чтобы снизить потенциальные риски, Дробышева рекомендовала внимательно изучать состав шампуня. Она заявила, что первые 5 ингредиентов в списке составляют около 80% продукта.

«Отдавайте предпочтение шампуням с пометками "Sulfate-Free" (без сульфатов), "Silicone-Free" (без силиконов), "Paraben-Free" (без парабенов), избегая SLS/SLES, парабенов, формальдегид-выделяющих консервантов», — рекомендовала биолог.

Эксперт посоветовала также провести тест на чувствительность. Для этого нужно нанести немного шампуня на сгиб локтя или за ухо на 24-48 часов перед первым использованием. По словам биолога, даже компоненты, считающиеся безопасными, могут вызывать индивидуальную реакцию.

До этого стилист рассказала, какие масла нельзя использовать в уходе за волосами.