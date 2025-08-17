Жена Цекало высмеяла хейтеров, критикующих ее за отсутствие бра

33-летняя избранница Александра Цекало часто страдает от нападок хейтеров. Дарину Эрвин подозревают в пластических операциях, критикуют за внешность и выбор одежды. Особенное недовольство у пользователей соцсетей вызывает тот факт, что избранница знаменитости предпочитает ходить без бра.

© Соцсети

Этот факт Дарина решила высмеять, опубликовав несколько свежих снимков в личном блоге. На кадрах супруга Цекало предстала в необычном аутфите — она надела серое худи с объемным принтом в виде женских сосков. Свой образ девушка дополнила микрошортами и кроксами цвета фуксии.

Эрвин дала понять, что неслучайно выбрала такой необычный принт для одежды. Она оставила ироничное послание для недоброжелателей на одном из снимков.

«Любовное письмо самым большим фанатам моих сосков! „Уважаемые хейтеры, я вас вижу, я вас слышу и, честно, люблю вас. Ваша неустанная преданность моим соскам вдохновляет. Пожалуйста, не останавливайтесь. Я буду носить свое новое худи с грудью. Пусть это принесет вам новый материал, который можно анализировать часами, пока я наслаждаюсь своей реальной жизнью. С сосками (и любовью), Д“», — обратилась Дарина к критикам.

Эрвин и Цекало познакомились в 2018 году. И уж через несколько месяцев шоумен сделал предложение возлюбленной. Супруги живут в Лос-Анджелесе, предпочитая избегать публичности. Дарина не рассказывает о семейной жизни в соцсетях, предпочитая не показывать снимки с мужем.