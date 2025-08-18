Деми Мур показала, как она выглядела до пластики

Звезде фильма “Солдат Джейн” 62 года, но она как и раньше входит в топ самых красивых женщин мира. Естественно, Деми Мур сохраняет молодость благодаря умелым рукам пластических хирургов. Актриса еще в довольно раннем возрасте стала обращаться к медикам за помощью, так в 1992 – м году она сделала ринопластику, которая помогла ей выглядеть более эффектно. Для роли матери одиночки, которая вынуждена зарабатывать деньги откровенными танцами в стриптиз-клубе, Деми провела колоссальную работу со своим телом и снова отправилась к хирургам. Она решилась на маммопластику, некогда скромные формы голливудской дивы преобразились. В 2000- х Деми сделала круговую подтяжку лица. Также актриса постоянно посещает косметологов, которые помогают не стареть звезде при помощи филлеров и ботокса, а также аппаратных методик. Сама Мур признается, что старости она боялась давно, когда ей стало за 30 она уже понимала, что время не вернешь, как и молодость.

© New Magazine

© New Magazine

© New Magazine

На днях звезда опубликовала в соцсетях архивные снимки. В 1988- м году она стала впервые мамой. На фото Деми Мур всего 25, она держит на руках малышку Румер. Затем есть кадры, где девочка уже немного подросла. Многие поклонники актрисы заметили, как все-таки пластика изменило лицо Мур. Однако некоторые отметили, что актриса сейчас выглядит даже лучше, чем много лет назад.