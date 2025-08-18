«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в полупрозрачном корсете

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес поделилась откровенными кадрами. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 544 тысячи подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась в полупрозрачном красном корсете. Предмет гардероба оказался оформлен чашками, которые частично обнажали грудь женщины, а также стразами и тонкими бретелями.

Кроме того, сетевая знаменитость надела синие джинсы с широкими декоративными дырами, нанесла на губы вишневую помаду и дополнила образ золотистыми украшениями.

