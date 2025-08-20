Раскрыт секрет моложавой внешности Натальи Подольской

Певица Наталья Подольская поделилась в личном блоге результатами похудения и обеспокоила поклонников своим внешним видом. Некоторые заподозрили 43-летнюю исполнительницу хита «Поздно» в применении «Оземпика», однако врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» заверила, что постройневшая фигура Подольской – это не результат действия препаратов.
Как отметила специалист, артистка пересмотрела свой образ жизни. Она отказалась от кето-диет и голоданий до обморока в пользу правильного питания и растительных продуктов. Кроме того, Наталья рассказывала в одном из интервью, что соблюдает православные посты, всегда ужинает с детьми и после не подходит к холодильнику.
«Ранний ужин — один из самых действенных способов дать пищеварению отдых и нормализовать гормональный фон».
Также, Наталья занимается с тренером. Она выбирает стабильные, умеренные нагрузки. Несколько раз в неделю — и никаких истязаний.
«Лучше три тренировки по 40 минут в неделю, чем один жёсткий марафон и потом — депрессия. Чувствуйте свое тело и его отдачу на тренировках, чтобы подобрать подходящий график физической активности».
Наталья также снизила количество сахара. Сладкое — не враг, но и не друг. Подольская не запрещает себе всё подряд, но и не балует каждый день. У неё нет «чёрных списков».
«Также, очень важный момент: если уже накапливается стресс и усталость, просто надо отдохнуть. Наш организм при недосыпе, стрессе начинает выбрасывать кортизол, который в свою очередь увеличивает аппетит. Многие боятся худеть после 40, потому что «лицо уходит». У Натальи — наоборот: кожа светится, черты лица — выразительные, глаза — яркие. Это результат: увлажнения, мягких косметических процедур, отказа от сахара. Пример Подольской показывает, что можно мягко и бережно создать свой желанный силуэт».