Раскрыт секрет моложавой внешности Натальи Подольской

Певица Наталья Подольская поделилась в личном блоге результатами похудения и обеспокоила поклонников своим внешним видом. Некоторые заподозрили 43-летнюю исполнительницу хита «Поздно» в применении «Оземпика», однако врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» заверила, что постройневшая фигура Подольской – это не результат действия препаратов.

Как отметила специалист, артистка пересмотрела свой образ жизни. Она отказалась от кето-диет и голоданий до обморока в пользу правильного питания и растительных продуктов. Кроме того, Наталья рассказывала в одном из интервью, что соблюдает православные посты, всегда ужинает с детьми и после не подходит к холодильнику.

«Ранний ужин — один из самых действенных способов дать пищеварению отдых и нормализовать гормональный фон».

Также, Наталья занимается с тренером. Она выбирает стабильные, умеренные нагрузки. Несколько раз в неделю — и никаких истязаний.

«Лучше три тренировки по 40 минут в неделю, чем один жёсткий марафон и потом — депрессия. Чувствуйте свое тело и его отдачу на тренировках, чтобы подобрать подходящий график физической активности».

Наталья также снизила количество сахара. Сладкое — не враг, но и не друг. Подольская не запрещает себе всё подряд, но и не балует каждый день. У неё нет «чёрных списков».