«Слишком много морщин». Мэтта Дэймона раскритиковали за внешность

Американский актер Мэтт Дэймон попал в объектив папарацци полуголым и подвергся критике в сети. Комментарии появились на Daily Mail.

54-летняя знаменитость проводил время с семьей и друзьями на яхте на Ибице. Телезвезду запечатлели топлес в плавательных шортах. На размещенных кадрах он загорал на борту и купался в море.

Читатели издания обругали внешний вид актера в комментариях под фотографиями. «Прекрасная форма и ужасная кожа», «Слишком много морщин», «Почему его кожа такая обвисшая?», «Я люблю Дэймона, но его грудь ужасна», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».