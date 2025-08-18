Экс-солистка Serebro примерила ракушки-лифчик

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в лифе из ракушек. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

40-летняя Ольга Серябкина стояла перед камерой в топе, сделанном из ракушек, и белой льняной юбке с завышенной талией. Певица позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и блеском для губ. Поп-исполнительница также показала кадр, где предстала перед камерой в полосатом бикини на пляже. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.

21 мая Ольга Серябкина появилась на премии телеканала RU.TV, которая состоялась в Live Arena. Певица пришла на закрытое мероприятие в полупрозрачном черном макси-платье с объемной юбкой и с маленькой сумкой в стразах. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

Позже Ольга Серябкина посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ», которая прошла в Москве. Певица предстала перед фотографами в розовом мини-платье с глубоким декольте и бежевых атласных туфлях на каблуках.