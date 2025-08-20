Почему Филипп Киркоров не смог удержаться и начал толстеть

Еще недавно поклонники Филиппа Киркорова волновались из-за сильного похудения певца. Прошло несколько месяцев и в Сети появились снимки исполнителя хита «Цвет настроения синий» из отпуска в Греции, на которых он выглядит располневшим. Что происходит с Филиппом Киркоровым? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова.

«Певец утверждал, что похудел за счет правильного питания и спорта, однако, как мы теперь видим – это точно было не так. Если человек действительно живет по канонам правильного питания, то вес удерживается в разы дольше. Только срочные меры приводят к быстрым откатам».

Как пояснила врач, Киркоров, вероятно, после пластических операций и применения препаратов не смог изменить образ жизни и соблюдать правильное питание. Певец привык достигать быстрых результатов любыми методами, но оказался не готов прикладывать усилия для сохранения красивого внешнего вида.