Почему Филипп Киркоров не смог удержаться и начал толстеть

«Возрастные проблемы»: почему Филипп Киркоров не смог удержаться в низком весе и начал толстеть
Еще недавно поклонники Филиппа Киркорова волновались из-за сильного похудения певца. Прошло несколько месяцев и в Сети появились снимки исполнителя хита «Цвет настроения синий» из отпуска в Греции, на которых он выглядит располневшим. Что происходит с Филиппом Киркоровым? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова.
«Певец утверждал, что похудел за счет правильного питания и спорта, однако, как мы теперь видим – это точно было не так. Если человек действительно живет по канонам правильного питания, то вес удерживается в разы дольше. Только срочные меры приводят к быстрым откатам».
Как пояснила врач, Киркоров, вероятно, после пластических операций и применения препаратов не смог изменить образ жизни и соблюдать правильное питание. Певец привык достигать быстрых результатов любыми методами, но оказался не готов прикладывать усилия для сохранения красивого внешнего вида.
«Вполне возможно, там еще и появились возрастные проблемы с поддержанием уровня тестостерона. Ведь именно он помогает мужчинам поддерживать вес и мышечную массу, а также отвечает за адекватность принятых решений. Конечно, не исключены и другие проблемы со здоровьем, в частности гормональные, которые могли появиться или обостриться после различных операций и манипуляций над своим организмом, что также способствует ухудшению общего состояния и набору веса. Хочется верить, что звезда в конце концов успокоится, вступит на тропу сохранения здоровья и действительно внедрит все то, о чем говорил прессе. Да, питание и спорт требуют силы воли, времени и постоянства, но это того стоит».