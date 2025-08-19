Пластический хирург раскрыл секрет преображения Алены Апиной

В прошлом году Алена Апина отметила 60-летний юбилей. К этой дате артистка подошла серьезно. В частности, звезда похудела на 14 килограммов и избавилась от второго подбородка. Поклонники тут же заподозрила певицу в пластике. Насколько эти подозрения обоснованы, сайт «Страсти» выяснил у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.

Сама Алена не скрывает, что в прошлом прибегала к помощи пластических хирургов. В свое время, по ее словам, Апина вернула себе талию благодаря золотым рукам одного из специалистов этой области. Однако, в свой юбилей, по утверждениям артистки, она вступила красоткой исключительно благодаря спорту и косметологии. Доктор Свиридов не исключил, что певица может несколько лукавить.

Он отметил, что в свои 60 лет Алена Апина действительно выглядит очень хорошо. Однако, по его словам, сохранить идеальное лицо в этом возрасте без пластических операций практически невозможно.

«Важно понимать, что с годами у всех людей лицо опускается, ткани съезжают вниз. Образуются брыли, второй подбородок, мешки под глазами, избыток кожи в области верхних век, брови опускаются вниз. Это явление называется гравитационным птозом и затрагивает оно все зоны лица. Конечно, есть исключения, но они очень редко бывают. На лице Алены Апиной я вижу характерные признаки SMAS-лифтинга».

Как пояснил хирург, вариантов выполнения этой омолаживающей операции очень много. Один из способов называется Ponytail lifting - через небольшие разрезы в заушной области. Дополняться он может липосакцией подбородка или установкой нитей.

«У Алены Апиной, вероятно, выполнен такой лифтинг лица. Если это действительно так, то результат очень хороший. Более того, это может быть не первый лифтинг в жизни певицы. Но самое главное, что Алена Апина сохранила свой натуральный внешний вид».

Пластический хирург утверждает, что за свою красоту исполнительница бессмертного хита «Электричка» могла отдать немалую сумму. Дело в том, что Ponytail lifting стоит дороже обычного Smas-лифтинга, хотя объем этой операции немного меньше.

«Но ведь за все современные технологии нужно платить дороже. Ponytail lifting может стоить от двух до трех миллионов рублей».

Сергей Свиридов также рекомендовал Алене Апиной в будущем повторить лифтинг. Также можно выполнить пластику верхних и нижних век, если будут показания. Еще можно прибегнуть и к эндоскопической подтяжке лица. И не нужно забывать про косметологию: инъекционные и аппаратные методы. В комбинации с пластикой они дают максимально омолаживающий результат.

