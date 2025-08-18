Эльза Хоск выложила фото в блестящем бикини

«Ангел» Victoria's Secret и манекенщица Эльза Хоск снялась в блестящем купальнике. Она выложила снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

36-летняя Эльза Хоск позировала перед камерой в зеленом крошечном бикини, которое переливалось на солнце. Модель также надела разноцветную широкую шляпу и дополнила пляжный образ светлой сумкой на плечо. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на лестнице.

© Газета.Ru

Недавно Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. На одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria's Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.

До этого Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белом костюме с цветочным принтом, который состоял из бюстгальтера, рубашки и брюк. Модель также надела золотые массивные серьги в винтажном стиле. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественных тонах с нюдовым блеском для губ.