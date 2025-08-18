Косметолог объяснил, как уменьшить покраснения на лице

Косметика с мелатонином в составе поможет уменьшить покраснения на лице. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог d'Alba Екатерина Анчикова.

© unsplash

«Мелатонин особенно полезен для кожи, склонной к раздражениям, акне или розацеа. Он необходим тем, кто хочет уменьшить покраснения», — заявила эксперт.

Косметолог рассказала, что кремы с мелатонином можно использовать в качестве профилактики фотостарения и морщин. Анчикова пояснила, что такие средства защищают кожу от окислительного стресса, вызванного УФ-излучением (особенно опасным UVA, проникающим глубоко), смогом, табачным дымом, синим светом от экранов гаджетов.

«Защита коллагена и эластина и предотвращение разрушения ДНК способствуют уменьшению видимости тонких линий и морщин, повышению упругости и эластичности кожи. Хотя мелатонин работает и днем, его применение в ночных средствах особенно логично. Он поддерживает естественные процессы восстановления кожи, происходящие во время сна, усиливая регенерацию и борьбу с накопленными за день повреждениями», — заявила врач.

Анчикова обратила внимание, что эффективность зависит от концентрации мелатонина в средстве (часто это 0,01–0,5%), его стабильности в формуле и способности проникать в кожу. Чтобы помочь ему глубже проникнуть, производители используют различные системы доставки (липосомы, наносомы).

Эксперт заявила, что мелатонин редко используют в средствах в одиночку — чаще его добавляют к другим антиоксидантам (витамин С, Е, коэнзим Q10), увлажняющим компонентам (гиалуроновая кислота) и регенерирующим агентам (ретинол, пептиды).

По ее словам, важно понимать, что мелатонин в косметике применяется местно и в небольших концентрациях, поэтому он не оказывает гормонального влияния на организм, в отличие от мелатонина в таблетках, который принимают для улучшения сна.

Анчикова также отметила, что средство с мелатонином не заменит крем с SPF.

«Мелатонин защищает от окислительного стресса, вызванного УФ, но он не является солнцезащитным фильтром. Его использование должно дополнять, а не заменять ежедневное нанесение крема с SPF широкого спектра действия (UVA/UVB)», — предупредила врач.

Косметолог добавила, что эффект от применения мелатонина накопительный. Видимые улучшения могут проявиться через несколько недель регулярного использования. Чтобы усилить эффект, можно комбинировать средства с мелатонином с другими антиоксидантами: витамином С, витамином Е, феруловой кислотой.

До этого россиян предупредили о рисках обострения акне в осенний период.