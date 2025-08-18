Жена Дмитрия Диброва снялась в бикини и похвалила себя

Жена шоумена Дмитрия Диброва снялась в бикини во время купания в реке и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Модель Полина Диброва заявила, что довольна своей фигурой.

© Соцсети

«Определенно все должно быть только в пользу. Взглянула на свой пресс... Хороша. А в целом, моя жизнь — мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно. С-стабильность. Завтра вновь прыгну в поезд и понесусь», — высказалась блогер.

Супруга телеведущего находится на своей малой родине, в Ростове-на-Дону. Бизнесвумен приехала вслед за сыновьями, которых отправила сюда вместе с бабушкой.

© Соцсети

29 июля СМИ сообщили, что телеведущий разводится с женой после 16 лет брака. Друг семьи назвал причиной их расставания — разный ритм жизни. Позже появилась информация, что у модели роман с другим мужчиной. Ее новым возлюбленным оказался друг Дибровых, миллионер Роман Товстик. У предпринимателя шестеро детей, последний из которых родился год назад. И официально он пока не разведен со своей женой Еленой Товстик.

Диброва не дает комментариев по поводу своего развода. Однако она публично благодарила всех, кто пишет ей добрые слова.