Анна Седокова выложила откровенное фото на фоне новых проблем с законом

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года прервалась жизнь латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой нашли в ночь после ее дня рождения. Спортсмен самолично наложил на себя руки. Дело о его трагической гибели было закрыто. Семья Яниса при этом настаивала, что именно артистка довела баскетболиста до столь отчаянного шага.

Как пишет Telegram-канал Mash, недавно близким Тиммы удалось добиться возобновления дела. По информации источника, Седокову уже вызвали на допрос в Латвию. Если артистка не явится, то ей могут закрыть въезд в ЕС.

Сама Анна данные новости пока никак не комментировала. Зато она активно делится с поклонниками новыми селфи. Пару часов назад 42-летняя исполнительница выложила откровенное фото. Певица позировала в зеркале в пикантном комбинезоне черного цвета.

«Через года, через пространства», — загадочно подписала публикацию Анна Седокова.

Напомним, Анна Седокова познакомилась с Янисом Тиммой летом 2019 года. Сначала возлюбленные скрывали свои чувства, а после объявили о свадьбе. В сентябре 2020-го они официально стали семьей. Совместных детей у пары не было.