Сентябрьская погода непредсказуема, поэтому стоит заранее подумать о верхней одежде. В этом сезоне дизайнеры советуют обратить внимание на пять универсальных решений.

Первым в списке остается бомбер – вещь, которая прочно вошла в базовый гардероб. Он может быть тканевым, замшевым или кожаным, а варианты с воротником добавят элегантности. Второй выбор – кожаная куртка. Сегодня в моде ретро-силуэты, но универсальнее всего смотрятся лаконичные модели с английским воротником.

Тренч по-прежнему актуален, но лучше выбирать необычные фактуры: глянцевую или лакированную кожу, а также замшу. Четвертый вариант – пальто-пиджак, удобный для повседневной носки и особенно для тех, кто водит машину.

А свежий тренд сезона – ветровка с высоким горлом. Она удачно сочетается даже с женственными образами, например с кружевным платьем. Подробнее об этом рассказала в своем видео стилист @style_support.