Внешность певицы Пинк без макияжа вызвала споры в Сети

Внешность американской певицы Пинк (настоящее имя — Алиша Бет Мур) без макияжа вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

45-летнюю исполнительницу запечатлели на прогулке в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой в оверсайз-свитшоте бренда Essentials серого цвета и черных бриджах и с несколькими сумками, наполненными вещами. Также знаменитость надела серьги-подвески и отказалась от декоративной косметики.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Так она выглядит старше», «Она была такой красивой, но, к сожалению, теперь больше похожа на мужчину», «Типичная женщина средних лет», «У нее ужасная прическа», «Одна из немногих звезд, кто выглядит красиво и узнаваемо без макияжа!», «Она в отличной форме!», «Изящная и женственная», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в августе 64-летняя американская актриса и писательница Джулианна Мур опубликовала селфи без макияжа и также вызвала споры в сети.