Солистка группы «Тату» Юлия Волкова снялась в зеленом бикини

Солистка российской поп-группы «Тату» (t.A.T.u.) Юля Волкова похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Ялте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница снялась у отеля в темно-зеленом бикини, которое состояло из топа и V-образных трусов. Также она повязала на голову черный платок и выбрала в качестве украшений серьги-кольца и серебристую цепочку с кулоном.

В то же время певица продемонстрировала маникюр и педикюр с красным лаком.