Пять лайфхаков, которые помогут избавиться от пушистости волос

Пушистость волос — один из самых распространенных бьюти-вызовов, с которым сталкиваются женщины по всему миру. Особенно активно волосы начинают «жить своей жизнью» в условиях влажности, жары, холода или после частого окрашивания. Если вам знакома ситуация, когда утром укладка выглядит идеально, а через час появляется «облако» вокруг головы — эта статья для вас.

Мастер по прическам Ксения Бохо собрала 5 проверенных лайфхаков, которые помогут укротить пушистость и вернуть волосам гладкость и ухоженность.

Правильное мытье — это база

Многие девушки не придают особого значения этапу мытья головы, а зря. «Пушистость часто начинается уже в душе: агрессивные шампуни, горячая вода и интенсивное трение полотенцем провоцируют пересушивание и повреждение кутикулы волоса», — говорит Ксения.

Мастер рекомендует следующие меры предосторожности:

Выбирайте бессульфатные шампуни и увлажняющие бальзамы.

Мойте голову теплой, но не горячей водой.

После душа не трите волосы полотенцем — аккуратно промокните влагу мягкой тканью или микрофиброй.

Увлажнение

Недостаток влаги — основная причина пушистости. Сухой волос стремится впитать влагу из воздуха, из-за чего чешуйки кутикулы раскрываются, и появляется эффект «одуванчика».

Решение:

Введите в уход несмываемые кондиционеры, кремы или масла. Они не только питают, но и создают защитный барьер. «Особое внимание уделяйте кончикам и длине. Подбирайте продукты с гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслами арганы, кокоса и макадамии», — рекомендует эксперт.

Грамотная сушка и укладка

Фен — один из главных виновников пушистости, особенно если сушить волосы горячим воздухом хаотично. Но полностью отказываться от фена не обязательно — главное, соблюдать технику.

Лайфхак от мастера по прическам

Используйте насадку-концентратор.

Направляйте поток воздуха по росту волос — сверху вниз.

Заверши сушку потоком холодного воздуха для запечатывания кутикулы.

И обязательно наносите термозащиту перед укладкой!

Шелковая наволочка

Многие удивляются, но то, на чем вы спите, напрямую влияет на состояние волос. Хлопковые наволочки создают трение, которое «взбивает» волосы и делает их более ломкими.

«Замените наволочку на шелковую или сатиновую. Волосы будут меньше путаться, пушиться и ломаться. К тому же это полезно не только для волос, но и для кожи лица», — говорит мастер по волосам.

Регулярный салонный уход

Даже при самом бережном домашнем уходе не стоит забывать про профессиональные процедуры.

«Ламинирование, ботокс, кератин, нанопластика или SPA-уходы помогают пригладить волосы, восстановить структуру и избавиться от пушистости надолго», — считает Ксения.

Важно: выбирайте проверенного мастера и не забывай ухаживать за волосами после процедуры в домашних условиях.

Борьба с пушистостью — это не вопрос одного средства. Это системный подход: мягкое очищение, увлажнение, термозащита, правильная техника укладки и немного заботы о себе. Волосы моментально откликнутся благодарностью — блеском, гладкостью и послушностью.

Не бойтесь экспериментировать, искать свои продукты и техники — и ваши волосы обязательно скажут «спасибо».