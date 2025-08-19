92-летняя Джоан Коллинз ошарашила фанатов снимками в белом купальнике

Актриса Джоан Коллинз показала фигуру в белом купальнике на пляже. Поклонники отметили, что 92-летняя звезда выглядит безупречно на новых кадрах, сделанных на побережье Сен-Тропе.

Знаменитость позировала в эффектном белоснежном купальнике и яркой шляпе с широкими полями, которая не только дополняет образ, но и защищает от солнца. Актриса известна тем, что тщательно оберегает кожу от ультрафиолета, что, по ее признанию, является одним из секретов ее молодости.

«Тем временем я отдыхаю на юге Франции в 32-градусную жару. Думаю о следующем переезде или следующем фильме!» – написала она.

Коллинз, прославившаяся ролью в «Династии» и сериале «Американская история ужасов», продолжает активно сниматься, и режиссеры с удовольствием предлагают ей новые роли. Ее харизма и уникальный типаж делают ее востребованной как в главных, так и в ярких второстепенных ролях.

Личная жизнь актрисы также остается предметом восхищения публики. С 2002 года она замужем в пятый раз за театральным менеджером Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года. На вопросы о столь значительной разнице в возрасте Джоан однажды остроумно парировала:

«Если он умрет — значит, умрет».

