Актриса Милла Йовович опубликовала фото в топе с глубоким декольте

Голливудская актриса Милла Йовович продемонстрировала фигуру в топе с глубоким декольте. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Милла Йовович показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей на Гавайях и в штате Юта. На одном из снимков актриса была запечатлена со своим супругом Полом Андерсеном на закате на фоне океана. Артистка позировала в черном топе на бретелях с глубоким декольте, а ее муж предстал в белой рубашке. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с розовой помадой.

У Миллы Йовович есть трое детей от английского кинорежиссера Пола Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». Супруги воспитывают дочерей Дэшилл, Эвер и Ошин.

Милла Йовович признавалась подписчикам, что они с Полом Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам знаменитости, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.