Возлюбленная Павла Дурова в крошечном бикини отдохнула в бане

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в купальнике во время отдыха. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала перед камерой в крошечном черном бикини во время посещения бани. При этом она позировала, гладя содержащуюся на территории заведения козу.

В то же время девушка показала обнаженные ноги в пятнах, отметив, что три раза приняла ледяную ванну.

В июле пользователи сети высмеяли внешность Павла Дурова на снимках из спортзала. На размещенном фото 40-летний миллиардер оказался запечатлен в черных брюках и облегающей майке, которая подчеркивала его мышцы.