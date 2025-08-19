Семь средств для контуринга лица, которые подойдут даже новичкам

Хочется иметь роскошные скулы и на фото, и в жизни? Но при этом страшно, что полоски будут напоминать мордочку бурундука? Не переживайте. Вот 7 средств, с которыми не получится переборщить, и несколько советов, как добиться идеального результата.

Стик для контурирования, Rink

Тающий кремовый стик с тёплым оттенком. Заменит собой сразу три продукта: скульптор, бронзер и румяна, потому что подстраивается под оттенок кожи и имитирует игру света на лице. В нём нет рыжины, но результат при этом не выглядит мертвенно-серым. К тому же стик станет красивым украшением туалетного столика — упаковка в нём металлическая, золотистая, с магнитным механизмом для плавного закрытия.

Компактный скульптор, Mixit Make Up

У скульптора мелкодисперсная гладкая текстура, с которой просто работать даже новичкам. Но вот совет: если вы боитесь переборщить и сделать что-то не так, то наносите его уже после припудривания. Так кисть будет скользить по коже легче, а пигмент — ложиться ровнее. И не переживайте о стойкости: формула разработана так, чтобы контуринг не убежал от вас в течение дня.

Бронзер Your Cheeks Sunset, Annbeauty

Сухой бронзер со множеством светоотражающих частиц, которые визуально сглаживают текстуру кожи и придают ей здоровое сияние. Наносить лучше пушистой кистью на все выступающие точки лица, которые традиционно быстрее всего загорают: верхняя часть скул, спинка носа, подбородок. Так результат будет выглядеть натурально, словно вы вернулись из отпуска на море. Осторожно, коллеги могут начать завидовать.

Скульптор Sweet Contour, BeautyDrugs

Классический сухой скульптор в большом объёме — такой упаковки хватит надолго даже при ежедневном использовании. У него шелковистая текстура, так что в процессе использования продукт не осыпется и не оставит пятен там, где их видеть не хотелось бы. Им можно и слегка подчеркнуть скулы, и воссоздать образ Малефисенты с острыми чертами лица.

Бронзер в стике Baby Got Bronze, Essence

Яркий бронзер в форме стика, который даст не только красивый золотистый оттенок, но и лёгкое сатиновое сияние. Почему это важно? Если вы предпочитаете естественный финиш и, например, выбираете сияющий тон, матовые продукты будут выглядеть ненатурально и повлияют на итоговый вид макияжа. А этот экземпляр ещё и легко нанести пальцами, так что обновить макияж в течение дня будет совсем просто.

Контурирующий стик el astro, Ninelle

Белоснежки, ваш черёд! В линейке есть скульптор с нейтральным, слегка сероватым подтоном, который даёт холодную тень и не выглядит чужеродно на светлой коже. Можно наслаивать, ведь сам по себе стик полупрозрачный и с тонкой текстурой, которая легко поддаётся растушёвке. Наносите чуть больше под скуловые впадины, чтобы подчеркнуть структуру лица.

Палетка для скульптурирования, Novo

Искусство светотеневой коррекции освоить просто: нужно иметь хороший скульптор и достойный хайлайтер под рукой. Желательно в одной палетке, чтобы всё получилось быстро. Нанесите шелковистый контур под скуловую косточку, под подбородок и на виски, чтобы очертить контуры лица. А потом добавьте золотистый хайлайтер на выступающие точки: кончик носа, сами скулы и галочку над верхней губой. Не бойтесь, этот продукт даёт деликатное свечение, а не эффект безумного диско-шара.