Как вернуть коже ровный тон без агрессивных процедур

После жаркого лета на коже часто появляются новые веснушки, тон кажется неровным, постакне проступают ярче. Солнце провоцирует гиперпигментацию, усиливает воспаления и делает кожу чувствительной к агрессивным процедурам. Поэтому в конце августа важно не перегружать уход кислотами высокой концентрации или жесткими ретиноидами, а выбрать мягкие формулы. Косметолог Ирина Созинова советует обратить внимание на средства, которые осветляют, выравнивают тон и при этом не повышают фоточувствительность. И дает советы, что еще можно сделать в конце августа.

Легкие кислоты в низкой концентрации

Фруктовые кислоты (молочная, миндальная) и PHA действуют мягко и подходят для чувствительной кожи после солнца. Они бережно удаляют ороговевшие клетки, выравнивают тон и делают пигментные пятна менее заметными.

«Важно выбирать формулы до 5–7 % и использовать их не ежедневно, а 2–3 раза в неделю. Так вы получите сияющий цвет лица без риска раздражения. Осенью лучше начинать именно с деликатных кислот, постепенно возвращаясь к более активным средствам», — уверяет эксперт.

Ферментные пилинги

Ферменты папайи и ананаса работают как природные «расщепители» ороговевших клеток, не нарушая барьер кожи. Такие средства отлично подходят для восстановления после лета: они освежают, осветляют и придают ровный тон. Ферменты не вызывают фоточувствительности, поэтому их можно включать даже в дневной уход. Они мягко уменьшают постакне и делают кожу гладкой на ощупь. Хороший вариант — использовать ферментную маску раз в неделю.

Ниацинамид в сыворотках

Этот ингредиент известен способностью снижать выработку меланина, а значит, уменьшает пигментные пятна. Ниацинамид также укрепляет барьер кожи, регулирует жирность и помогает заживлению постакне.

«Сыворотки с 5–10 % ниацинамида хорошо переносятся даже чувствительной кожей и не делают ее более уязвимой к солнцу. Стоит использовать такие средства ежедневно, утром и вечером. Эффект проявляется постепенно, через 4–6 недель регулярного применения», — объясняет косметолог.

Витамин C в стабильных формах

Аскорбиновая кислота в классическом виде нестабильна и может раздражать кожу, особенно после активного солнца. Но современные производные (например, аскорбилглюкозид или магния аскорбилфосфат) действуют мягче и сохраняют осветляющий эффект. Витамин C нейтрализует свободные радикалы, снижает воспаление и помогает постакне быстрее бледнеть. Легкая сыворотка с витамином С отлично впишется в утренний уход под SPF. Это универсальный способ добавить сияния и ровности коже в конце лета.

Обязательная защита SPF

Даже в конце августа (даже когда пасмурно!) солнце активно, и без фотозащиты борьба с пигментацией теряет смысл. Фильтры в дневном креме или отдельный санскрин защищают кожу от новых пятен и закрепляют результат осветляющего ухода. Лучше выбирать легкие текстуры: флюиды или гели, которые комфортны в жаркую погоду. Регулярное использование SPF — главный секрет сохранения ровного тона кожи после лета.