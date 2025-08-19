Главные оттенки осени 2025 года и как их носить

Осенний сезон 2025 обещает быть поистине роскошным: яркие оттенки вступают в диалог с глубокими, уютными тонами, создавая неожиданный и вдохновляющий ансамбль. Откажитесь от ставшего привычным и практически родным за лето butter yellow (в крайнем случае, замените его на молочный розовый) и откройте для себя цвета, которые действительно заявляют о себе на подиумах и в стрит-стайле. Стилист Маша Ведерникова рассказала о ключевых направлениях палитры.

Chartreuse — яркий акцент

Сочный, почти кислотный оттенок chartreuse (в переводе — «шартрез» или «монашеская зеленая настойка») уверенно возвращается на подиумы, его использовали многие ведущие бренды. Этот цвет — дерзкий и провокационный, свежий и дразнящий. Но чтобы не выглядеть слишком кричащим, стилисты предлагают разбавлять его глубокими нейтралами — угольным серым или шоколадно-коричневым.

«Chartreuse отлично смотрится в деталях: шарфе, ботинках или сумке, добавляя образу современную игривость. А если вы не боитесь привлекать к себе повышенное внимание — ваш выход в монохроме, только поиграйте с текстурами, чтобы не вышло плоско», — предлагает стилист.

Шартрез слишком яркий? Остановите выбор на хаки, болотном или благородных оттенка мха.

Mocha Mousse и шоколадные оттенки

Теплый и соблазнительный mocha mousse — один из центральных цветов сезона и «цвет года» по версии Pantone. Он создает ощущение комфорта и зрелой элегантности. Шоколад и более светлые оттенки задают мягкую, обволакивающую атмосферу — идеальную для многослойного осеннего гардероба. Стилист советует выбирать пальто, брюки или мягкий шерстяной костюм в этих оттенках, чтобы выглядеть дорого и уютно. Эти цвета — альтернатива черному, но куда более мягкая и актуальная.

Королевский фиолетовый

Глубокие сиренево-фиолетовые оттенки звучат в гардеробе как роскошные акценты. Они украшают вечерние и городские образы, добавляя драматической элегантности. Лучше выбрать один выразительный элемент — будь то бархатное платье или объемный трикотаж — чтобы не перегрузить образ, сохранив баланс. Эти оттенки прекрасно идут с нейтральными бежем и коричневыми тонами, создавая эффектный и гармоничный контраст.

Сочные красные

Насыщенный chili pepper red и яркий цвет клюквы — два красных оттенка, которые прочно удерживают лидерство этой осенью. Они добавляют характера и энергии, особенно в монохроме или лаконичных аксессуарах. Стоит отдать предпочтение изделиям из качественных тканей — кашемир, шерсть, фланель — чтобы цвет раскрывался более глубоко и не казался вызывающим. Даже небольшая деталь в таком тоне (шарф или обувь) сделает образ запоминающимся.

Глубокие синие и травянистые зеленые: сбалансированный контраст

На фоне ярких цветов выделяются и более спокойные, но не менее выразительные: кобальтовый голубой и grass green (ярко‑травяной). Кобальт в оттенках от ледяного до насыщенного синего — современная классика, а grass green приносит свежесть и природную глубину. Используйте эти цвета как базовые — пальто, брюки, рубашки — чтобы добавить насыщенности в повседневный образ. Они отлично сочетаются с нейтральными коричневыми или бежевыми тонами, а в тандеме с шоколадом или фиолетовым создают стильную палитру.