Дизайнер прокомментировала популярность советской моды в РФ

Среди россиян отмечается «влюблённость» в этот период.

В частности, речь идёт о стиле СССР в современной интерпретации. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Анна Ничкова.

«Мы одни из немногих, кто влюблён в свою страну. Стиль СССР мы начали вводить лет 8–9 назад в постоянные коллекции. Сейчас уже лет пять, как у нас в стране начинается действительно влюблённость в те времена. Посмотрите, сколько фильмов сняли про ту эпоху, про певцов, про олимпийские игры, про всё. Мода циклична, сейчас только начало моды на Советский Союз. Сейчас это всё в современной интерпретации, современные материалы, современные цвета, но эта мода только начинается. Дайте время, дойдёт мода именно на имперский знак России. Такая трилогия: империя, СССР и Российская Федерация. Всё, что касается нашей страны, культурного кода, нашей истории, начинает набирать огромные обороты».

Ранее Сергей Лавров на Аляске появился в свитшоте с надписью «СССР». Министра иностранных дел России сфотографировали журналисты кремлёвского пула, которые прибыли для освещения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.