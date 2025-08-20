Звезда Comedy Woman вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева в откровенном образе вышла в свет с роскошным аксессуаром. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman появилась на открытии дебютной персональной выставки солистки группы IOWA. Для данного мероприятия она выбрала черный топ с глубоким вырезом и облегающие штаны с заниженной талией.

В качестве украшений Сысоева надела кольца, серьги и блестящий браслет. Образ завершила сумка Serpenti Forever East-west от Bulgari. Стоимость похожей модели составляет 3,250 долларов (262,5 тысячи рублей).

В июле звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.