Дизайнер констатировала подъем российской fashion-индустрии

Речь идёт о производстве единичных изделий, а не о массовом выпуске, как у западных компаний.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Ничкова.

«Мы идём к осознанному потреблению. Можно купить вещь из масс-маркета за 1800 рублей, а примерно через одну стирку она окажется в разряде домашних. Дорогой хлопок стоит очень больших денег. Правильная печать, правильное изготовление и лекало. Вы можете представить себе футболку, которая будет как новая лет восемь? А я точно знаю, каждый день я такие трогаю периодически. Мы с вами не рассматриваем цены массового производства, которое какой-нибудь западный производитель делает на заводе, где люди работают за копейки. Такого у нас в России нет, у нас штучное производство. Сейчас наша fashion-индустрия начинает, наконец-то, подниматься. Производство в России начинает подниматься».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что средний чек на покупку одежды и обуви российских брендов вырос на 11% за год.