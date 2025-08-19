Надежда Сысоева устроила дерзкую фотосессию в корсете и колготках

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева нередко радует своих подписчиков весьма пикантными снимками. Смелые образы звезды Comedy Woman вызывают у публики волну восторга. Фанаты восхищаются ее хрупкой фигурой и непревзойденным чувством стиля.

© WomanHit.ru

Сегодня Надежда Сысоева вновь покорила Сеть своими смелыми фото. На странице личного блога артистка поделилась серией черно-белых кадров. Позировала она у большого окна. Провокационный образ знаменитости состоял из короткого черного корсета, капроновых колготок и высоких туфель на каблуке.

«Это я попала под дождь», — загадочно подписала свои снимки Надежда Сысоева.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Фолловеры звезды Comedy Woman не остались равнодушны. В комментариях артистке адресовали большое количество приятных слов и комплиментов. Публика по достоинству оценила ее фигуру, изящество и смелость.

«Вот это ноги от ушей», «Ну просто вау», «Это слишком горячо», — прокомментировали подписчики Надежды Сысоевой.

Ранее WomanHit публиковал именинные фотографии Надежды Сысоевой. 11 июля артистке исполнился 41 год.