«Ужасный вкус». Наряд беременной Рианны разнесли в Сети

Наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус»
Наряд беременной барбадосской певицы Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус». Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Папарацци запечатлели 37-летнюю исполнительницу на улице в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерой в балетках-таби и пижаме в бело-розовую полоску собственного бренда Savage x Fenty. Звезда надела рубашку на пуговицах и брюки с широкими штанинами. Также она повязала платок на голову и дополнила образ солнцезащитными очками, массивными ожерельями, золотистыми часами и серьгами в виде сердец.
Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.
«За последние несколько лет ее стиль сильно испортился», «Обувь похожа на раздвоенные копыта», «Стиль — это то, чего Рианна совершенно лишена во время беременности. Ее выбор одежды ужасен», «У нее ужасный вкус в одежде для беременных», — заявили юзеры.