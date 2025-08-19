Ненавистная для миллениалов вещь вновь вернулась в моду

Один предмет гардероба, который ненавидят 30-летние, вновь вернулся в моду. Соответствующий материал публикует издание The New York Post (NYP).

Речь идет об укороченных брюках капри, которые завоевали популярность у знаменитостей, в числе которых — актриса Энн Хэтэуэй, телезвезды и модели Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски. Особую популярность получили черные изделия из гладких и более эластичных материалов.

Однако представители поколения Y, в том числе мужчины, заявили, что не любят данную вещь.

«Они чудесно смотрятся на Одри Хепберн… но я ненавижу мысль о том, чтобы носить их самой», — призналась писательница Элиза Мала.

«Когда я смотрю на свои фотографии в капри тех времен, когда они были в моде, я испытываю лишь глубокое сожаление», — поддержала медсестра Бекка Лин. «Брюки-капри не идут почти никому», — высказался историк моды Роберт Оссант.

