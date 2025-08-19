Ведущий «Модного приговора» призвал носить кожаные «лапти»

Стилист Александр Рогов посоветовал носить плетеные балетки из кожи
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить кожаные «лапти». Об этом он написал в Telegram-канале.
«Находка Дня. Обнаружил классные плетеные из кожи балетки от российского бренда! Отличная альтернатива вездесущим резиновым мыльницам the Row и босоножкам Bottega Veneta. <...> Качество оценить не могу, но надеюсь, что тоже неплохое! Лайк!», — написал Рогов.
Он также показал пару обуви — красные кожаные «лапти».
На прошлой неделе Александр Рогов назвал лучший топ для многослойных образов.
«Топ-комбинация или майка с кружевной отделкой — классный вариант для создания многослойного образа. Наденьте такой топ под свитер, жакет или ветровку, чтобы кружево небрежно выглядывало из-под верхнего слоя и комбинируйте с джинсами, широкими брюками или трениками», — написал стилист.