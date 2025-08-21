Десять уходовых средств для детей

Для самых маленьких — самое лучшее, верно? Поэтому всегда так страшно выбирать новые уходовые средства для ребёнка: вдруг крем не подойдёт или шампунь всё-таки вызовет слёзы. В новой подборке собрали 10 проверенных продуктов для детей, которые помогут маме и облегчат уход за малышом.

© Super.ru

Крем от опрелостей, La Naissance

© Super.ru

Вместе с подгузниками в жизнь мамы и малыша приходят и другие гости, среди которых — опрелости и натёртости. Этот крем защищает тонкую кожу благодаря комплексу масел, ланолину и оксиду цинка. Он увлажняет и создаёт защитную оболочку на поверхности, чтобы свести на нет трение памперса. При этом средство сохраняет лёгкую и быстро впитывающуюся текстуру.

Подарочный набор косметики для волос «Распутанная история», Eden

© Super.ru

Набор облегчит расчёсывание волос и понравится родителям, которые не хотят передавать детскую травму по наследству и переживать со слезами каждую встречу с расчёской. Здесь два средства, но выполняют они три функции: шампунь сработает сразу как кондиционер, чтобы сэкономить немного времени и не пересушить кожу головы, а ароматный розовый спрей смягчит волосы и поможет разобраться с потенциальными колтунами.

Липидовосстанавливающий бальзам Bebe, Uriage

© Super.ru

Гипоаллергенный бальзам оказывает пролонгированное действие в течение 48 часов после нанесения. Кожа ребёнка надолго останется увлажнённой и не будет зудеть. За эффект отвечает микробиологическая формула, которая усиливает естественный защитный барьер.

Детское увлажняющее молочко Little Siberica, Natura Siberica

© Super.ru

Нежное увлажняющее молочко, которое можно использовать с первых дней жизни малыша. В нём нет сульфатов, парабенов и красителей, зато есть органические гидролаты растений из Сибири. Например, из кедрового стланика — он даёт коже ребёнка защиту от внешних факторов окружающего мира. А экстракты ангелики и мыльнянки успокаивают раздражения и питают кожу.

Липидовосстанавливающий крем Cerafit, Librederm

© Super.ru

Крем содержит церамиды и пребиотики, которые восстанавливают защитные функции кожи ребёнка и поддерживают правильный бактериальный баланс на её поверхности. Можно наносить сразу после купания или в течение дня по необходимости, чтобы добавить увлажнения и избавить малыша от зуда.

Детский крем с календулой, Weleda

© Super.ru

Насыщенный крем особенно подойдёт для ухода за нежными зонами — например, за областью пеленания. За заботу отвечает экстракт календулы — именно он оказывает успокаивающий и ускоряющий восстановление кожи эффект. Важно: в составе нет синтетических консервантов, красителей и ароматизаторов.

Ланолиновый крем для мам и малышей, Geltek

© Super.ru

Ланолин недавно стал хитом соцсетей и точно не зря — он не просто ухаживает за грудью кормящей мамочки в деликатный период жизни. Его можно наносить и на губы, и на руки, и на любые другие требующие повышенного внимания места. Этот крем содержит чистый ланолин медицинского качества и одобрен консультантами по грудному вскармливанию.

Детское солнцезащитное молочко Ambre Solaire SPF 50, Garnier

© Super.ru

Нанести на себя санскрин уже стало рутинной бьюти-привычкой, но что насчёт малыша? Детям тоже нужна ежедневная защита от солнца, тем более в летний период, не говоря уже о поездках на море или к бабушке в деревню. Этот санскрин со степенью защиты SPF 50 лёгкий, не чувствуется на коже и даже защищает от неприятного ощущения прилипшего песка. От такого и взрослые не откажутся.

Гель-шампунь для волос и тела, Nudibranches

© Super.ru

Продукт создан для того, чтобы уговорить вашего тоддлера поскорее пойти в ванную без криков и возражений. У геля яркий оранжевый цвет (это из-за безопасного пищевого красителя) и сладкий запах тропического манго, так что в процессе мытья можно предложить поиграть в исследователей джунглей и диких вод Амазонки. Про серьёзное: очищает мягко, не сушит волосы и кожу, в составе есть Д-пантенол.

Бессульфатный шампунь-гель для волос и тела, Somelove

© Super.ru

Универсальное средство и для волос, и для тела. Всё из-за внимательно созданной композиции ингредиентов: эмолент на основе оливкового масла, чтобы смягчить пряди, гель алоэ вера для успокоения кожи, экстракты гамамелиса, тысячелистника и череды для защиты от сухости. При этом шампунь тонко пахнет персиком и не вызывает слёз.