Жена Гарика Харламова снялась в бикини

Жена комика Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

32-летняя Катерина Ковальчук предстала перед камерой в темно-коричневом бикини. Жена Гарика Харламова была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа. Актриса позировала, стоя в бассейне. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с подругами.

В феврале возникли слухи о беременности Катерины Ковальчук. Причиной стали фотографии, на которых актриса предстала в черно-белом макси-платье. На нескольких кадрах супруга Гарика Харламова позировала, приложив руку к животу. Подписчики предположили, что артистка и юморист ждут пополнение в семье.

В июне Гарик Харламов подшутил над появившимися в сети слухами о беременности Катерины Ковальчук.

«Вы знаете, дело в том, что, как только все начинают подозревать в беременности, я тоже начинаю подозревать», — сыронизировал комик.

Шоумен опроверг информацию о том, что пара ждет ребенка. При этом Харламов признался, что хочет детей от Ковальчук.

У Харламова есть дочь Анастасия от бывшей жены Кристины Асмус. Девочка учится в частной школе «Президент». Экс-супруги рассказывали, что Анастасия постоянно радует их успехами и они ею очень гордятся.