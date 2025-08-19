Жена Гарика Харламова снялась в бикини

Жена шоумена Гарика Харламова снялась в бикини на отдыхе с подругами. Актриса Катерина Харламова позировала в черном купальнике возле бассейна и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она рассказала подписчикам, что находится в Турции.

Звезда недавно кардинально сменила имидж. Артистке сделали окрашивание, добавив ярких прядей, и выпрямили волосы. Поклонники Харламовой отметили, что ей идет новый образ.

Юморист начал встречаться с Катериной Ковальчук (в девичестве. — Газета.Ru) через месяц после официального расторжения брака с Кристиной Асмус. От звезды «Интернов» у шоумена есть дочь Анастасия. Харламов говорил подписчикам, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.

© Газета.Ru

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне 2024 года стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а в августе супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.