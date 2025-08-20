Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в неоновом бикини

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в зеленом неоновом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

Кроме того, звезда надела яркую панаму с принтом, накинув на плечо белую вязаную сумку. При этом она продемонстрировала тело.

В июле бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике у бассейна. Модель Эльза Хоск позировала на размещенном снимке в черном слитном купальнике с открытой спиной и на тонких бретелях.