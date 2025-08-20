Дуа Липа попозировала в откровенном наряде без нижнего белья

Британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенном образе. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница была запечатлена в прозрачном сияющем платье серебристого оттенка. При этом звезда отказалась от нижнего белья.

Упомянутый наряд с глубокими вырезами оголял тело знаменитости, на котором набиты татуировки. Образ Липы дополнили босоножки в тон и широкие браслеты на запястьях.

Ранее в августе Дуа Липу сняли с голыми ягодицами во время занятия йогой. Знаменитость балансировала на доске для сапсерфинга.