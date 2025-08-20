IOWA показала наряд из пластика стоимостью 235 тыс. рублей

Катя IOWA представила свой первый выставочный проект под названием «Симпоэзис». Открытие экспозиции состоялось 18 августа, в день рождения певицы.

© Соцсети

Выставка будет функционировать до 7 сентября в пространстве галереи «ЗДЕСЬ на Таганке». Автором проекта выступил художник Владимир Манк.

Газета.Ru пишет, что на выставке представлены произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, поэтические тексты и аудиовизуальные инсталляции. Все элементы экспозиции отражают концептуальные идеи, сформулированные Катей IOWA.

«Симпоэзис» можно рассматривать как личную художественную рефлексию автора, позволяющую выразить смыслы, которые трудно передать через поэзию или музыкальное творчество. В своем обращении к посетителям Катя IOWA отметила:

«Я счастлива поделиться этим миром с вами».

Модель, представляющая один из элементов выставки, сообщила, что платье, созданное из переработанного пластика, оценивается в 2,5 тысячи евро. По словам модели, каждая деталь изделия выполнена с особой тщательностью и вниманием к деталям.

Среди гостей выставки присутствовали известные личности, такие как Екатерина Шпица, Надежда Сысоева, Елена Безрукова, Тося Чайкина, Антон Лаврентьев, Арина Островская и Ксения Минаева.