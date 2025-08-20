Летом комбинированный тип волос требует особого внимания: кожа головы быстро становится жирной из-за жары, а кончики страдают от сухости и ломкости под воздействием солнца и горячего воздуха. Чтобы сохранить красивый вид волос, важно правильно выстроить уход. Разработчик парфюмерно-косметической продукции, эксперт бренда «ТРЕСеммé» Анастасия Фомина рассказала «Вечерней Москве», какие средства должны в него входить.

Правильное очищение — основа ухода

Выбор шампуня для комбинированного типа волос — это поиск баланса между эффективным очищением и бережным уходом. В идеале средство должно мягко удалять излишки себума у корней, не пересушивая при этом длину и кончики. Хорошо, если в составе будут увлажняющие компоненты, которые успокаивают кожу и предотвращают раздражение.

Отдельного внимания заслуживают шампуни с гиалуроновой кислотой. Этот компонент работает как мощный увлажнитель, притягивая и удерживая молекулы воды в коже головы и структуре волос. Для комбинированного типа это очень важно: гиалуроновая кислота увлажняет, не утяжеляя, а значит, локоны дольше остаются свежими и не требуют частого мытья.

Лучше выбирать формулы шампуня с гиалуроновой кислотой и комплексом витаминов Е, В5 и В3. В этом случае средство будет также сокращать ломкость волос, придавая им мягкость и блеск.

Увлажнение и питание без тяжелых формул

Важно помнить, что даже самый хороший шампунь не решит проблему комбинированного типа волос в одиночку — забота должна быть комплексной.

Многие сосредотачиваются только на смываемых средствах, забывая, что правильный несмываемый уход не менее важен. Например, легкие сыворотки-флюиды помогут поддерживать баланс между увлажненными кончиками и свежими корнями в течение дня.

Идеальный вариант — невесомые формулы, в которых также есть гиалуроновая кислота и комплекс витаминов Е, В5 и В3. Они работают как экстренная помощь, мгновенно смягчая волосы. Главное — наносить средство только на длину, отступая несколько сантиметров от корней.

Такие продукты создают невидимый защитный барьер, который оберегает волосы от воздействия солнца и ветра. В отличие от масел, флюиды не утяжеляют пряди, а добавляют им гладкости и блеска, сохраняя естественный объем. Эксперт также рекомендует обращать внимание на текстуру продукта: она должна буквально таять в руках и не оставлять пленки.

Защита от солнца не менее важна

Комбинированный тип волос также подвержен агрессивному воздействию окружающей среды. Ультрафиолетовые лучи разрушают липидный слой, из-за чего кончики становятся еще суше, а кожа головы, наоборот, реагирует на стресс повышенной выработкой себума. Получается замкнутый круг: солнце пересушивает длину, а раздраженная кожа у корней пытается защититься избыточным выделением себума.

Горячий воздух от фенов и утюжков усугубляет ситуацию: стайлеры испаряют влагу из волос, делая их пористыми и безжизненными. Вот почему так важна термозащита: она создает невидимый барьер, который защищает от воздействия ультрафиолета, спасая локоны от повреждения.

Эксперт рекомендует обратить внимание на термозащитные средства с биотином и аминокислотами. Такой состав защищает от повреждений и дополнительно увлажняет волосы.

Восковые текстуры на стоп

Во время укладки многие используют восковые стайлинговые продукты, которые создают эффект «влажных волос» и помогают приручить непослушные пряди.

Но летом для комбинированного типа такие средства могут стать настоящей проблемой. Во-первых, плотная текстура утяжеляет волосы, из-за чего тонкие пряди у корней быстрее теряют объем и слипаются. Во-вторых, воск работает как магнит для пыли и кожного сала — уже через пару часов после нанесения прическа выглядит неопрятной, а корни кажутся грязными, даже если вы только что помыли голову.

К тому же воск на сухих кончиках может скатываться в белесые хлопья, подчеркивая сечение. В итоге вместо аккуратной укладки получается эффект «грязных волос», а частые попытки смыть воск приводят к пересушиванию длины.

Для комбинированного типа волос лучше использовать муссы с memory-технологией (технологией памяти) — они дают фиксацию без липкости и позволяют без труда уложить локоны.

Головной убор — спасение в жару

Шляпа или кепка создают физический барьер, защищая голову от ультрафиолета и перегрева, — это то, что нужно

комбинированному типу в жаркую погоду. Кончики так не теряют влагу, а кожа не перегружается избыточным выделением сала.

Кроме того, головной убор спасает от перепадов температур. Легкая хлопковая или льняная шляпа с вентиляцией смягчает контраст, поддерживая стабильный микроклимат для кожи головы и длины.

Важно выбирать модели из натуральных дышащих тканей, которые не создают парникового эффекта — синтетика часто провоцирует излишнюю потливость и раздражение. Идеальный вариант — свободные фасоны, не сдавливающие волосы: они не нарушают кровообращение и не стимулируют сальные железы работать активнее.

