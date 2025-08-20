Актриса из «Ералаша» снялась топлес после свадьбы

Российская актриса Анна Цуканова-Котт в откровенном виде снялась после свадьбы. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда «Ералаша» предстала перед камерой, лежа на диване на спине с поднятыми ногами. Она позировала топлес, прикрывая грудь руками.

В то же время артистка надела белые сапоги до колена и черные трусы. В свою очередь, в подписи к фото она высказалась о своем образе жизни.

«Я 10 лет на ПП (правильном питании — прим. "Ленты.ру") и очень довольна своим телом и здоровьем», — заявила знаменитость.

Ранее в августе сообщалось, что Анна Цуканова-Котт вышла замуж за режиссера Михаила Врубеля.