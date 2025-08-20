Как вписать жемчуг в современный стильный гардероб

Жемчуг снова в моде, но уже не в образе строгих нитей и серьезных ожерелий, которые подобало носить только лишь зрелым дамам (да и позволить его могли себе лишь избранные). Сегодня его носят неожиданно, дерзко и даже немного иронично. Этот материал перестал ассоциироваться только с бабушкиными шкатулками — он легко вплетается в уличный стиль, сочетается с денимом и минимализмом, становится частью капсульного гардероба.

Стилистический прием в том, чтобы дать жемчугу непривычный контекст: вместо «декора для торжеств» это интересный аксессуар на каждый день. Стилист Маша Ведерникова дала советы, которые помогут взглянуть на жемчуг по-новому и встроить его в актуальный гардероб.

Жемчуг в многослойности

Классическая нить жемчуга сама по себе может казаться слишком академичной. Но стоит добавить к ней цепочки разных толщин, кожаный шнур или кулон-жемчужину на грубом металле — и образ становится ультрамодным.

«Такой прием работает особенно хорошо с простыми базовыми вещами: белая футболка или мужской пиджак превращаются в платформу для игры фактур. Жемчуг перестает быть „сольным исполнителем“ и становится частью ансамбля. Это сразу же делает его современным и динамичным», — утверждает эксперт.

Жемчуг как акцент на обуви

Дизайнеры давно экспериментируют с декором обуви, и жемчуг оказался идеальным союзником. Балетки, лоферы или даже кроссовки с жемчужными вставками выглядят свежо и поднимают уровень образа. Такой акцент добавляет иронии: вроде бы привычная пара обуви, но с неожиданным «перламутровым» характером. Носить можно как с платьем-комбинацией, так и с джинсами бойфренда. Это деталь, которая не требует дополнительных украшений — сама по себе достаточно выразительна.

Жемчуг в мужском стиле

Один из самых горячих трендов — жемчуг в стилистике «genderless». Представьте строгую рубашку оверсайз, галстук и поверх — нитка жемчуга. Этот контраст строгости и изысканной мягкости работает безотказно.

«Можно дополнить образ широкими брюками или костюмной жилеткой, чтобы подчеркнуть игру на грани мужского и женского. Жемчуг здесь не столько про украшение, сколько про манифест свободы в стиле», — объясняет стилист.

Жемчуг на теле

Не только ожерелья — сегодня в моде украшения с жемчугом, которые носят прямо на теле. Это могут быть цепочки для талии, чокеры, браслеты-манжеты на руку или украшения для волос. В минималистичном образе такие детали становятся главным акцентом, заменяя привычные аксессуары. Жемчуг на открытой коже выглядит особенно чувственно и нежно.

Жемчуг в неожиданных аксессуарах

Совсем не обязательно ограничиваться ювелиркой: жемчуг все чаще появляется в аксессуарах второго плана. Сумки с жемчужными ручками, ободки, заколки или даже чехлы для телефона создают ощущение игры. Такой прием особенно хорош для тех, кто хочет «примерить» тренд, не перегружая образ.