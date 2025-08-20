Как понять, что косметолог непрофессионален

К выбору косметолога стоит относиться не менее внимательно, чем к выбору врача. Ведь речь идет не только о красоте, но и о здоровье кожи, которое легко можно подорвать непрофессиональным уходом. Многие клиентки продолжают ходить к мастеру просто по привычке, не замечая тревожных звоночков. Но именно они определяют, насколько специалист компетентен, безопасно ли доверять ему процедуры и стоит ли продолжать сотрудничество. Дерматолог Ирина Куроедова перечислила признаки, что пришло время искать нового косметолога.

Отсутствие медицинских знаний

Если косметолог не может объяснить, как действует процедура на уровне кожи, или не знает элементарных противопоказаний — это серьезный повод насторожиться.

«Наличие сертификатов и постоянное обучение — обязательные признаки профессионала. В противном случае велика вероятность получить не результат, а осложнения. Настоящий специалист всегда аргументирует свои действия и объясняет риски. Если же вы слышите лишь общие фразы, без конкретики — стоит задуматься о смене мастера», — объясняет эксперт.

Игнорирование ваших жалоб

Косметолог обязан учитывать реакцию кожи, историю болезней и индивидуальные особенности организма. Если специалист отмахивается от ваших слов о жжении, боли или высыпаниях — это тревожный сигнал. Профессионал всегда прислушается, скорректирует план или вовсе отменит процедуру. Игнорировать жалобы — значит подвергать клиента риску осложнений. Важно помнить: ваши ощущения — такой же диагностический инструмент, как и приборы.

Навязчивые продажи

Если на приеме косметолог больше говорит о скидках, акциях и «уникальных курсах», чем о состоянии вашей кожи — это не про заботу, а про маркетинг. Компетентный специалист сначала решает задачу клиента, а уже потом может предложить средства для домашнего ухода.

«Когда же каждое посещение превращается в торговую презентацию — стоит задать себе вопрос: кому на самом деле важен ваш визит? Настоящий мастер всегда оставляет выбор за вами. Давление и манипуляции — явный сигнал к смене кабинета», — подчеркивает врач.

Отсутствие гигиены

Косметология — сфера, где стерильность важна не меньше, чем в хирургии. Если инструменты не распаковываются при вас, а перчатки надеваются «по настроению», есть риск занести инфекцию. Порядок на рабочем месте и строгие правила гигиены должны соблюдаться без исключений. Даже самый красивый интерьер не компенсирует отсутствие элементарной безопасности. Замечаете халатность — уходите без колебаний.

Обещания мгновенного чуда

Фразы вроде «ваша кожа будет идеальной после одного сеанса» звучат заманчиво, но далеки от реальности. Косметология работает курсами, а результат зависит от многих факторов — возраста, образа жизни, гормонального фона. Профессионал всегда честно говорит о сроках и возможных побочных эффектах. Сказочные обещания — это способ завлечь, а не помочь. Настоящий мастер обещает не чудо, а адекватный прогноз и реалистичный план.