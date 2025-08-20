Внучка Маслякова нарядилась в откровенный корсет

Внучка Александра Маслякова принимает поздравления. 20 августа Таисии исполняется 19 лет, в честь чего она уже успела поделиться с поклонниками парой свежих фото.

В своем блоге блондинка опубликовала кадры, на которых позировала в соблазнительном корсетном топе кремового цвета и джинсах. Наряд еще сильнее подчеркнул женственные формы Масляковой. Для большей эффектности Таисия сделала прическу, закрутив локоны, и про макияж не забыла. Помаду в честь праздника именница выбрала ярко-красную, чем рисковала снова нарваться на критику. Внучку покойного «отца» КВН регулярно упрекают в том, что она слишком рано увлеклась уколами красоты и накачала губы.

Но на сей раз обошлось без жестких комментариев. Масляковой достались исключительно комплименты и приятные пожелания.

«Милашка», «Кошечка», «С днем рождения. Пусть сбываются мечты», — пишут фолловеры.

Таисия по обыкновению почти не отвечает подписчикам. 19-летняя наследница империи КВН привыкла быть в центре внимания, которое порой выходит ей боком. Но такова уж участь детей внуков известных персон.