Стилист объяснила пристрастие обеспеченных людей к секонд-хендам

Сейчас это «модно». В таких магазинах можно найти интересные вещи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала историк моды Марина Герман.

Она отметила, что сейчас в мире наблюдается «глобальный тренд» на умеренное потребление и вторичное использование одежды.

«Это модно — ходить в секонд-хенд, например, в кругу обеспеченных людей. Мои клиенты, которые могут себе позволить люкс, они спокойно могут сказать о том, что они закупают что-то в секонде, ищут по винтажкам классные вещицы. Сегодня идёт огромный, глобальный тренд на умеренное потребление и на вторую жизнь вещей».

В хороших секонд-хендах тщательно следят за обработкой вещей, добавила Герман.

«Это социальный тренд и плюс ещё фэшн-тренд на винтаж. Сегодня секонд-хенды крайне актуальны, популярны. Их много, и в них можно найти стильные вещи. Это идти в ногу со временем. В хороших секонд-хендах и комиссионках за обработкой тщательно следят». Ранее Герман поделилась формулой для составления «рабочего гардероба».

Верхней одежды должно быть в три раза больше, чем нижней. Чтобы избежать импульсивных покупок, необходимо заранее разбирать вещи «по сезону».