Глава 12 Storeez ответил на возмущения ценами российского бренда

Сооснователь российского бренда 12 Storeez Иван Хохлов ответил на возмущения покупателей высокими ценами марки. Интервью с ним приводит «РБК».

Известно, что в 2022 году компания объявила о переходе в премиум-сегмент, подняв цены на ассортимент, после чего на нее обрушился шквал критики. Хохлов призвал публику не сравнивать 12 Storeez с люксовыми брендами и привел в качестве примера спор с клиенткой, которую смутила дубленка за 250 тысяч рублей.

«Девушка озвучила консультанту, что за ту же цену могла бы купить Brunello Cucinelli. Я деликатно вмешался, представился, предложил проверить, сколько сейчас стоит такая дубленка. Цена была выше в четыре раза», — отметил глава марки и заявил, что клиенты часто сравнивают цены со старым прайсом мировых брендов.

По словам бизнесмена, кожаные изделия 12 Storeez производятся на тех же фабриках, что и продукция Gucci и Balenciaga. Предприниматель также связал критику высоких цен марки со стереотипами — якобы изделия российского производства не могут быть премиальными.

«Будто бы премиальное может быть в Италии, потому что итальянцы сотни лет производили премиум, несмотря на то что значительная часть изделий давно делается в Китае и Турции. Шильдику Made in Italy у нас доверяют больше, чем "Сделано в России"», — подытожил собеседник издания.

