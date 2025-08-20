Гормон счастья и антидепрессант на ногтях: как выполнять дофаминовый маникюр

Осенью, когда дни становятся короче и холоднее, а настроение легко скатывается в серость, на помощь приходит новый бьюти-тренд — дофаминовый маникюр. Он строится на простой идее: цвета напрямую влияют на психику, и правильно подобранный оттенок лака способен работать как антидепрессант. Это не магия, а цветотерапия, которая уже давно используется в психологии и дизайне. Маникюр становится не только уходом за руками, но и инструментом для поддержки внутреннего ресурса. Мастер по нэйл-арту Елена Володина дала советы, как его правильно выполнить.

Выбирайте яркие и насыщенные оттенки

Дофаминовый маникюр держится на палитре, которая вызывает мгновенный отклик — радость и энергию.

«Это могут быть неоновые розовые, солнечные желтые, насыщенные оранжевые или травяные зеленые. Главное — оттенок должен нравиться именно вам, а не следовать слепо за трендами. Чем ярче цвет, тем быстрее он „включает“ мозг на позитив», — подсказывает эксперт.

Используйте комбинации

Не ограничивайтесь одним оттенком — игра цвета дает больше эмоций. Попробуйте контрастные дуэты, например фуксия и салатовый, или градиент в теплой гамме. Даже акцентный дизайн на одном-двух ногтях способен добавить настроение. Чем смелее сочетание, тем сильнее эффект «дофаминового всплеска».

Вдохновляйтесь сезонными деталями

Осень — время листьев, пряных напитков и мягкого света.

«Включайте в маникюр мотивы этого времени года: рисунки листьев, карамельные оттенки, золотые акценты. Такая отсылка к сезону помогает чувствовать гармонию с природой. А еще она дает дополнительный повод радоваться простым повседневным мелочам», — утверждает мастер по маникюру.

Следите за уходом

Даже самый яркий маникюр не будет работать на вас, если кутикула сухая, а ногти ломкие. Важна регулярная подпитка маслами и качественное покрытие, которое не скалывается через два дня. Когда ногти ухожены, а цвет держится долго, настроение улучшается еще сильнее. Красота — в деталях, и дофаминовый эффект напрямую связан с ощущением целостности образа.