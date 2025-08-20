Сумки, названные в честь женщин: история коллекции Jackie от Gucci

Многие культовые модели аксессуаров получили имена в честь знаменитых женщин. Один из самых ярких примеров связан с первой леди США Жаклин Кеннеди, которая даже после замужества с греческим магнатом Аристотелем Онассисом оставалась иконой стиля.

Каждый ее выход в свет или обычная прогулка по улицам Нью-Йорка становились эталоном стиля. Именно тогда Жаклин часто появлялась с сумкой Gucci Constance, прикрываясь ею от навязчивых папарацци. Модель быстро ассоциировалась с ней, и позже бренд переименовал аксессуар в Jackie.

Так на свет появилась одна из самых узнаваемых сумок Gucci, которая и сегодня остается символом безупречного стиля.

