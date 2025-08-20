Дело в шляпе: трендовые головные уборы осени−2025

Если летом головные уборы — это скорее декоративный аксессуар, то осенью они становятся настоящей необходимостью. Дождь, ветер и прохлада требуют, чтобы в образе появилось что-то теплое, но при этом стильное и уместное. В сезоне осень-зима 2025/2026 дизайнеры предложили варианты головных уборов в различных стилях. Имидж-стилист Екатерина Краснова помогла разобраться, что стоит взять на заметку и с чем носить.

Шляпы со строгими линиями

На показе Armani Prive модели дефилировали в шляпах со строгими линиями и ретро-характером.

«Они словно сошли со старых киноэкранов. Это не повседневный аксессуар, а акцент для вечерних выходов. Сочетаются такие шляпы с лаконичными платьями, пальто прямого кроя или брючными костюмами, где аксессуар становится главным элементом образа», — подчеркивает наш эксперт.

Берет

Он вновь стал любимцем дизайнеров. Мужские варианты можно было увидеть у Parsons BFA, женские у Christian Dior.

«Его можно носить прямо, но дизайнеры предлагают слегка сдвинуть набок. Берет легко подружить и с классическим пальто, и с косухой, и даже с трикотажным платьем. Он добавляет образу романтики и французского шарма», — акцентирует стилист.

Балаклавы и повязки

Их вывели на подиум Valentino.

«Балаклава — практичный, но дерзкий аксессуар, который защитит и от ветра, и от холодного дождя. Она органично впишется в образы в стиле спорт-шик или уличной моды. Но такой аксессуар идет далеко не всем», — предупреждает Екатерина.

Повязки же дают больше женственности и могут стать стильным акцентом с пальто, стеганым жилетом или даже платьем-свитером.

Широкополые шляпы и кепи

Появились у того же Valentino. Широкие поля всегда придают образу элегантность, хорошо сочетаются с пальто. Кепи же более универсальны, они подойдут и к джинсам с кардиганом, и к строгому пальто, и даже к платью, если хочется легкой дерзости.

Меховые шапки

Dominnico сделали ставку на массивные меховые шапки, а Schiaparelli представили интересный гибрид меховой шапки и кепи. Стилист:

«Такие модели создают атмосферу уюта и роскоши одновременно. Их лучше всего носить с объемными пальто, дубленками и пуховиками. При этом стоит выбирать обувь в тон или близких оттенков, чтобы аксессуар выглядел гармонично».

Бейсболки

Их предложили Gucci и Louis Vuitton. У Gucci они выглядели особенно женственно за счет дополнения шелковым платком. Екатерина: «Такой вариант можно сочетать с трикотажем и пальто-халатом, а также с джинсами и лоферами. Louis Vuitton также сделали акцент на чалмы, панамы и кожаные капоры, добавив в коллекцию богемности и экзотики».

Вязаные шапки-бини

Dolce & Gabbana предложили более носибельные варианты, такие как вязаные шапки-бини, меховые модели и капоры.

«Бини — это всегда про уют и легкую небрежность. Они отлично смотрятся с объемными пальто, пуховиками и джинсами», — отмечает стилист.

Капоры

Они стали одним из главных трендов сезона. У Valentino они выполнены из мягкого трикотажа и отлично смотрятся в сочетании с мехом. А у Louis Vuitton дизайнеры показали кожаные модели, которые прекрасно впишутся в повседневные образы.

Вязанные объемные ушанки

Их продемонстрировали на показе Louis Vuitton. Такой аксессуар не только греет, но и добавляет образу динамичности, прекрасно сочетаясь как с пальто, так и с пуховиками.