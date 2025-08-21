Могут ли мужчины и женщины пользоваться одной косметикой

В современном мире косметикой для мужчин уже никого не удивить. Они понимают, что плохая экология и стрессы негативно влияют на кожу. Однако, как отметила косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова, гендерные стереотипы часто вводят в заблуждение и вызывают вопросы о необходимости разделения косметики на «мужскую» и «женскую».

© Вечерняя Москва

Мужская косметика обычно содержит успокаивающие компоненты для ухода после бритья, а женская — ориентирована на лифтинг и выравнивание тона. Также различаются парфюмерные композиции: мужчины предпочитают более выраженные ароматы, женщины — тонкие и ненавязчивые.

Особенности кожи у мужчин и женщин связаны с гормонами, потоотделением и активностью сальных желез. Мужская кожа плотнее, но истончается быстрее, а желез у мужчин больше и они работают мощнее. Поэтому мужчинам логичнее выбирать «свои» средства.

Байрамукова отметила также различия в средствах для волос: женщины чаще используют восстанавливающие из-за окрашивания и укладок, а мужчины — стандартное очищение или против перхоти.

Эксперт подчеркнула растущую популярность унисекс-косметики за рубежом, где гендерные маркеры используют как маркетинговый инструмент. При одинаковом типе кожи мужчины и женщины могут использовать одни и те же средства.

— Тем более что большинство компонентов, входящих в состав «мужских» и «женских» средств, идентичны, потому что подбираются не по половому признаку, а по спектру действий: подтяжка, питание, восстановление и так далее, — объяснила врач в беседе с Life.ru.

Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», какие процедуры становятся наиболее востребованными среди представителей сильного пола и можно ли им пользоваться косметикой своих вторых половин.