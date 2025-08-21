Эмоции как маркетинг: зачем люди женятся в небе

Житель Санкт-Петербурга сделал предложение своей возлюбленной прямо на борту самолета. Для организации необычного момента мужчина обратился за помощью к экипажу, члены которого с радостью согласились принять участие в этом романтичном событии и создали подходящую атмосферу. Россияне все чаще выбирают самолеты для предложений о замужестве и свадеб. Почему они стали популярной площадкой для различных торжеств и зачем летающие бренды-гиганты соглашаются на подобные перформансы — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Неземная атмосфера

По словам телепродюсера и сценариста Алены Оленевой, российские мужчины все чаще делают своим избранницам предложения на борту воздушного судна, потому что такое необычное место навсегда останется в памяти будущих супругов. А подобные ролики набирают огромное количество просмотров в социальных сетях и приносят популярность авиакомпаниям.

«На одном из недавних рейсов командир корабля представил по громкой связи молодого человека, который сделал предложение руки и сердца своей спутнице. Смущение и восторг будущей невесты, сопереживание невольных свидетелей-пассажиров, аплодисменты — эти эмоции от события сохранятся надолго в памяти всех присутствующих, а также в социальных сетях. Такие ролики хорошо вирусятся и приносят авиакомпании новых клиентов. Для новоиспеченных жениха и невесты создание такой волшебной неземной атмосферы — дань романтике и яркие воспоминания на всю жизнь о значимом семейном событии», — говорит она.

Также эксперт напомнила, что в прошлом году отметили первую в истории российской авиации свадьбу на борту самолета.

«Это была свадьба со скоростью 880 километров в час на высоте 10 тысяч метров над землей. Креативная пара из Северодвинска перед посадкой на рейс выдавала пригласительные на свадьбу, а в самолете всех угощали шампанским и печеньем с предсказаниями. Уже в воздухе молодые обменялись клятвами и кольцами. Букет невесты бросали и в аэропорту Архангельска перед взлетом, и в Шереметьеве после посадки. Это тот случай, когда сюжет из жизни достоин экранизации», — считает Оленева.

По ее мнению, на сегодняшний день самолеты превращаются не просто в средство передвижения. Авиабренды добавляют к утомительным перелетам эмоциональную порцию приятных событий и впоследствии — воспоминаний.

«Эмоциональный фактор прекрасно отстраивает авиакомпании от конкурентов, запоминается пассажирам и всем, кто узнает об этом и увидит ролики в Сети, то есть потенциальным клиентам. Именно поэтому авиакомпании охотно соглашаются на такие перформансы», — сказала собеседница «ВМ».

Почему пары выбирают такое необычное место

Как рассказала психолог Анна Воир, когда пары выбирают для своей свадьбы необычное место, то это свидетельствует об открытости молодоженов к новому, их готовности экспериментировать и выходить за рамки общепринятых традиций.

«Это признак смелости в принятии решений и определенного авантюризма. Они не привязаны к консервативным шаблонам, а активно создают свою собственную историю, исходя из своих уникальных желаний. Сам полет может быть мощной метафорой их отношений. Движение вперед, над земными заботами, к новым высотам — все это символизирует их готовность к совместным приключениям, взаимной поддержке и стремлению к общим целям. Это декларация их амбиций и совместных планов, представленная миру», — сказала эксперт.

По ее мнению, свадьба в воздухе — это не просто красивый перформанс, а глубокое отражение индивидуальности пары: их романтичности, стремления к уникальности, готовности к смелым решениям и желанию строить свою жизнь, устремляясь к новым вершинам вместе.

Почему самолет не лучшая площадка для свадьбы

Однако, что касается организации подобных воздушных перформансов, организаторы свадеб предпочитают создавать романтику события на земле, а не в небе, сообщила руководитель event-агентства Дарья Дружина.

«С точки зрения организационных моментов и возможностей ивента, которые сейчас есть, самолет, конечно, ограничивает многие активности, которые молодожены могут сделать на земле, ведь "воздух" накладывает свои ограничения. Если бы ко мне обратилась пара и попросила бы что-то необычное, вряд ли я бы предложила провести свадебный вечер в самолете. Сейчас профессиональный ивент-рынок заточен под какие-то классные крутые концепты, необычные их воплощения, а возможностей для их реализации на земле точно больше», — уверена Дружина.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала «ВМ», почему девушкам нужно быть осторожнее с женихами, которые делают публичные предложения руки и сердца. По ее словам, демонстративное предложение о замужестве может говорить о психопатии у мужчины, а также о других проблемах с психикой.